Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер 007: First Light — игры про Джеймса Бонда от авторов Hitman

Первый трейлер 007: First Light — игры про Джеймса Бонда от авторов Hitman
Комментарии

На презентации State of Play студия IO Interactive показала первый трейлер игры 07: First Light. Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Amazon.

В будущей игре Джеймс Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом.

Разработчики описывают игру как проект своей мечты, куда вошли многие годы опыта сотрудников студии над серией Hitman. Остальными деталями авторы поделятся позже.

Материалы по теме
Что станет с «Миром танков» после решения суда
Что станет с «Миром танков» после решения суда
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android