Первый трейлер 007: First Light — игры про Джеймса Бонда от авторов Hitman

На презентации State of Play студия IO Interactive показала первый трейлер игры 07: First Light. Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Amazon.

В будущей игре Джеймс Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом.

Разработчики описывают игру как проект своей мечты, куда вошли многие годы опыта сотрудников студии над серией Hitman. Остальными деталями авторы поделятся позже.