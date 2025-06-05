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«Пила» возвращается — Blumhouse может выкупить права на франшизу

«Пила» возвращается — Blumhouse может выкупить права на франшизу
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По данным издания Deadline, Blumhouse планирует выкупить права на франшизу «Пила» у Twisted Pictures. Если сделка состоится, к работе над франшизой сможет вернуться режиссёр Джеймс Ван.

В случае приобретения прав Lionsgate останется партнёром и будет обладать 50% франшизы.

На данный момент работа над новым фильмом франшизы ещё не началась. Ван снял первый фильм «Пила» в 2004 году и написал сценарий в соавторстве с Ли Уоннеллом. Ван оставался исполнительным продюсером остальных фильмов серии.

«Пила» рассказывает о серийном убийце Джоне «Пиле» Крамере и его приспешниках. Вместо того чтобы убивать своих жертв, он подвергает их опасным для жизни испытаниям и играм, в которых они пытаются выжить.

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