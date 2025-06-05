Вышла вторая серия второго сезона сериала «Фишер»

С сегодняшнего дня доступна вторая серия второго сезона сериала «Фишер. Затмение». Её уже можно посмотреть на Wink.

Продолжение детективного сериала рассказывает новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Самого маньяка пока не раскрывают.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К роли шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.