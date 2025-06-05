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Джеймс Ганн подтвердил продолжительность фильма «Супермен»

Джеймс Ганн подтвердил продолжительность фильма «Супермен»
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По информации режиссёра Джеймса Ганна, хронометраж фильма «Супермен» действительно составит 2 часа 9 минут с учётом субтитров. Обсуждая ту же тему продолжительности фильма, другой пользователь спросил Ганна, правда ли, что Warner Bros. вынудила его сделать фильм короче. Ганн ответил на это отрицанием.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом, Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

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