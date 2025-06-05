В России состоялась официальная премьера фильма «Балерина» по «Джону Уику»

С сегодняшнего дня боевик «Балерина» по «Джону Уику» начинают показывать в России. Премьера ленты в стране официально состоялась.

«Балерина» рассказывает историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров, даже Джона Уика. Главную роль исполнила известная по многим фильмам актриса Ана де Армас.

Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.