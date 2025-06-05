Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России состоялась официальная премьера фильма «Балерина» по «Джону Уику»

В России состоялась официальная премьера фильма «Балерина» по «Джону Уику»
Комментарии

С сегодняшнего дня боевик «Балерина» по «Джону Уику» начинают показывать в России. Премьера ленты в стране официально состоялась.

«Балерина» рассказывает историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров, даже Джона Уика. Главную роль исполнила известная по многим фильмам актриса Ана де Армас.

Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Материалы по теме
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android