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В работу запустили продолжение хоррора «Ма» с Октавией Спенсер

В работу запустили продолжение хоррора «Ма» с Октавией Спенсер
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По данным издания Variety, хоррор «Ма» с Октавией Спенсер в главной роли получит прямое продолжение. Спенсер вернётся к роли героини.

Проект находится на ранней стадии, у него пока нет ни режиссёра, ни даты выхода. Кто ещё снимется в ленте, помимо Октавии Спенсер, пока неизвестно.

Фильм «Ма» вышел в 2019 году и при бюджете в $ 5 млн смог собрать кассу в размере $ 60 млн. Оригинал рассказывал о группе старшеклассников, которые познакомились со Сью Энн Эллингтон, одиноким ветеринаром и заядлой тусовщицей, которую сыграла Спенсер. Женщина, которую ласково называют Ма, разрешает подросткам устраивать вечеринки в её доме, но это заканчивается плачевно для всех.

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