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Игра 007: First Light про Джеймса Бонда будет поддерживать русский язык

Игра 007: First Light про Джеймса Бонда будет поддерживать русский язык
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На прошедшем ночью State of Play студия IO Interactive, известная по франшизе Hitman, полноценно анонсировала игру 007: First Light про Джеймса Бонда, а после презентации у тайтла появилась страница в Steam.

Если ей верить, то игра получит переведённые на русский язык субтитры и интерфейс. Локализованной озвучки не будет.

Фото: Steam

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

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