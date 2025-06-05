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Стартовали мировые продажи консоли Nintendo Switch 2

Стартовали мировые продажи консоли Nintendo Switch 2
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Сегодня во всём мире стартовали продажи консоли Nintendo Switch 2. По традиции в Сети уже есть ролики с огромными очередями, которые занимают люди, лишь бы одними из первых прикоснуться к новому устройству.

В Японии консоль стоит 50 тыс. иен (около 28 тыс. рублей), а в США — $ 450 (около 37 тыс. рублей).

Вторая Switch получила 7,9-дюймовый LCD-экран с поддержкой 120 кадров в секунду и технологии HDR. В консоль встроено 256 ГБ памяти, которую можно расширить картой формата MicroSD. Геймпады устройства получили микрофон и отдельную кнопку для включения голосового чата.

Для Switch 2 уже доступны аркадная гонка Mario Kart World, улучшенные версии The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с продвинутой графикой и 60 FPS и многие другие ААА-игры по типу Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077.

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