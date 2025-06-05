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Режиссёр «М3ГАН» снимет фильм по бренду игрушек Monster High

Режиссёр «М3ГАН» снимет фильм по бренду игрушек Monster High
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По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр хоррора «М3ГАН» Джерард Джонстоун снимет фильм по бренду игрушек Monster High. Прокатчиком ленты выступит Universal Pictures.

Universal сотрудничает с компанией по производству игрушек для фильма, и в рамках корпоративной синергии Mattel и Universal также объединяются для создания куклы Monster High Skullector M3GAN в честь грядущей M3GAN 2.0 от Johnstone, которая выйдет 27 июня.

Во время работы над «М3ГАН» Джонстон показал, что может затронуть ужасы взросления, которые пригодятся при создании Monster High. Линейка игрушек дебютировала в 2010 году и была посвящена детям-подросткам таких монстров, как Дракула, Франкенштейн и Человек-волк. В ней рассказывалось о том, как они взрослеют и справляются с различными невзгодами.

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