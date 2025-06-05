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Вышел трейлер «Левши» — адаптации повести Николая Лескова с Юрием Колокольниковым

Вышел трейлер «Левши» — адаптации повести Николая Лескова с Юрием Колокольниковым
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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала первый трейлер «Левши». Это будет вольная адаптация одноимённой повести Николая Лескова.

Картина расскажет историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов развернётся детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Ян Цапник, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов и другие.

В России фильм выйдет 22 января 2026 года. Режиссёром выступил Владимир Беседин.

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