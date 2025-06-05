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Стартовали съёмки криминального сериала «Обнальщик»

Стартовали съёмки криминального сериала «Обнальщик»
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Кинокомпания Star Media объявила о старте производства сериала «Обнальщик». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.

Сюжет сериала развернётся в 2013 году и расскажет о Лёше, который мечтал о большом будущем в IT-сфере и планировал отправиться в Китай, чтобы развивать своё приложение для торговли криптовалютой. Его семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Лёши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьёй охотятся бандиты. Однажды Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона.

Главные роли в шоу сыграют Александр Яценко («Аритмия»), Фёдор Кудряшов («Лермонтов»), Елена Николаева («Лёд 3»), Ольга Тумайкина («Гудбай, Америка») и другие актёры. Режиссёром выступит Борис Акопов («На автомате»).

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