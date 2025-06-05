«Лучшая роль Аны де Армас»: критики хвалят боевик «Балерина» по «Джону Уику»

5 июня в России стартовала премьера «Балерины» — нового боевика по вселенной «Джона Уика». Картину с Аной де Армас уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Тем временем с мировой премьерой критики опубликовали обзоры ленты. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 78% обозревателей. Большинство журналистов хвалят актёрскую игру Аны де Армас, безумные экшен-сцены в духе франшизы и захватывающий финал, а среди недостатков выделяют очень простой сюжет и общее ощущение вторичности.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Балерина»

«Балерина» — ещё одна фантастическая часть серии.

Это хорошо спродюсированный и визуально стильный, но утомительный, скучный и невдохновляющий боевик.

Креативные экшен-сцены и звёздная Ана де Армас не спасают от ощущения вторичности на фоне «Джона Уика».

В «Балерине» есть перестрелка в духе «Джона Уика», но с огнемётами. Для таких сцен и придумали фильмы!

Франшиза «Джон Уик» становится всё более кровавой и личной с каждым фильмом. Ана де Армас — настоящая суперзвезда, и это её лучшая роль.

Тем временем в студии Lionsgate уже идёт работа над «Джоном Уиком 5» с Киану Ривзом.