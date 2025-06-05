Звезда «Аноры» Майки Мэдисон сыграет в фильме по рассказу Эдгара По вместо Сидни Суини

По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Майки Мэдисон, известная по «Аноре», претендует на главную роль в фильме «Маска Красной смерти» по рассказу Эдгара Аллана По. Изначально на роль рассматривалась Сидни Суини.

По данным THR, Суини отказалась от работы в проекте из-за своей загруженности в других проектах, а Мэдисон предварительно дала согласие.

Источники издания сообщили, что Мэдисон сыграет сестёр-близнецов в истории о безумном принце, который поселил в своём замке представителей знати, в то время как чума забирает жизни простых людей.

Производством занимается кинокомпания A24. Съёмки ленты намечены на конец 2025 года или начало 2026-го.