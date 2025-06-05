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В Минцифры поддержали идею о предустановке российских операционных систем на ноутбуки

В Минцифры поддержали идею о предустановке российских операционных систем на ноутбуки
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В России предложили обязать производителей техники предустанавливать российские операционные системы (ОС) на ноутбуки, поставляющиеся в страну. Такое предложение озвучил управляющий партнёр IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников в рамках форума ЦИПР-2025, о чём передают «Ведомости».

Топ-менеджер предложил ввести правило, что все ноутбуки, поставляемые в розницу и в онлайн-площадки, должны иметь как минимум одну российскую ОС: «Альт», Astra Linux или Red OS. Наличие Windows при этом допустимо, однако основной ОС должна быть отечественная.

Министр цифрового развития Максут Шадаев поддержал эту идею, отметив, что реализовать её «довольно легко», если она поможет увеличить долю отечественных решений. При этом похожее предложение о предустановке российских ОС на смартфон чиновник отверг, заявив, что это может создать риски, связанные со снижением импорта гаджетов из Китая.

Исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Екатерина Демкина отметила, что идея выглядит разумной — инициатива якобы способствует поддержке отечественной IТ-отрасли и её представителей, укрепит кибербезопасность за счёт контроля и доступа к отечественным разработкам. Но в массовом сегменте реализация может быть «непростой» из-за ограниченной готовности отечественных ОС к использованию.

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