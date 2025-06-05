«Абсолютный эпик»: первые критики в восторге от фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом

5 июня зарубежные журналисты опубликовали первые впечатления от фильма «Формула-1» — новой работы Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») с Брэдом Питтом в главной роли. Критики поделились короткими впечатлениями от просмотра в своих соцсетях.

Журналисты назвали ленту настоящим летним блокбастером, который при своём большом хронометраже в 2 часа 35 минут смотрится на одном дыхании. Первым зрителям особенно понравились новаторские гоночные сцены во время заездов, актёрская игра Брэда Питта и Демсона Идриса и большая любовь создателей к автогонкам.

Что пишут первые критики о фильме «Формула-1»

«Формула-1» — это захватывающий взгляд на мир гонок F1, полный экшена и с большим количеством мужской энергии. Звук, музыка и операторская работа безупречны. Дэмсон Идрис и Брэд Питт великолепны! Я одержима этим фильмом.

Это абсолютный эпик, который обязан посмотреть каждый фанат летних блокбастеров. После «Топ Гана: Мэверик» Джозеф Косински превзошёл ожидания и вновь позволил насладиться фильмом даже тем, кто ничего не понимает в Формуле-1.

«Формула-1» чертовски хороша. В фильме есть адреналин, душа, ритм, сюжет и персонажи, которые превращают этот фильм в совершенство. Могу только представить, как сильно бы мне понравился фильм, если бы я была фанатом Формулы-1. Может быть, я стала им после просмотра?

«Формула-1» абсолютно невероятна. Это один из самых крутых и развлекательных фильмов в истории, но ничто из этого шипения колёс не отнимает у него души. Косински с точностью спроектировал сногсшибательную, захватывающую поп-эпопею, которая заставляет вас чувствовать так много эмоций. Я обожаю этот фильм.

Лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Премьера картины состоится 26 июня в мировых кинотеатрах. До России лента доберётся в начале августа неофициальными способами.