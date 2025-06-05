Постеры с главными героями третьего сезона «Игры в кальмара» — релиз 27 июня

Онлайн-кинотеатр Netflix представил постеры третьего сезона сериала «Игра в кальмара». На них изображены главные герои продолжения, которые сыграют решающую роль в повествовании. Премьера третьего сезона состоится 27 июня.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

Третий сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.