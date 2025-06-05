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Авторы «Ведьмака 4» вдохновляются симуляцией мира из Kingdom Come: Deliverance 2

Авторы «Ведьмака 4» вдохновляются симуляцией мира из Kingdom Come: Deliverance 2
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Глава CD Projekt RED Адам Бадовский дал небольшое интервью изданию PC Gamer в честь недавнего показа технологического демо «Ведьмака 4». Разработчик поделился некоторыми деталями будущей экшен-RPG и рассказал об источниках вдохновения.

Так, в студии очень впечатлены симуляцией мира в Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчик заявил, что в «Ведьмаке 4» авторы учтут опыт коллег по жанру и постараются реализовать некоторые особенности открытого мира конкурента в своей игре.

Симуляция в Kingdom Come: Deliverance 2 отличная. Вы можете изменить мир, и это здорово. Нам нравится этот тренд, и мы бы хотели следовать ему. Это определённо наши следующие шаги, это своего рода вызов, похожий на то, что был у нас при разработке «Ведьмака 3» с открытым миром и свободой выбора. Но в то же время мы хотели бы создать очень живых, хорошо мотивированных персонажей. Так что время от времени подходы противоречат друг другу, поэтому это ещё один отличный вызов для наших дизайнеров.

Разработка «Ведьмака 4» полноценно стартовала в конце 2024 года на движке Unreal Engine 5. Релиз проекта состоится не раньше второй половины 2026-го на ПК, PS5 и Xbox Series.

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