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Сергей Strog Платов подвёл итоги чемпионата стран БРИКС и рассказал о контракте с ONIC

Российский киберспортсмен Сергей Strog Платов поделился впечатлениями по итогам чемпионата стран БРИКС – 2025 по Tekken 8, который прошёл в Москве в эти выходные.

В интервью «Чемпионату» Строг рассказал, почему не смог навязать борьбу будущему чемпиону XCC в полуфинале.

Турнир оправдал ожидания как минимум в плане организации — всё на высшем уровне. Очень много участников в этом году, очень сложные и динамичные игры, высокая конкуренция — это радует. Я всегда равняюсь на XCC, воспринимаю его как главного соперника. В этот раз у меня была определённая заготовка, определённый план, но, к сожалению, не получилось реализовать.

Платов также поделился планами на будущее — сейчас он готовится к Кубку мира по киберспорту в Эр-Рияде.

Сейчас очень хочу сыграть квалификации к Esports World Cup 2025 — будут ивенты во Франции и США, а также турнир последнего шанса. Не знаю, что и как срастётся, но в целом планирую играть на всех турнирах, куда будет возможность поехать.

Сергей также прокомментировал подписание контракта с индонезийским клубом ONIC.

Для меня это очень важно. Давно пора было найти клуб, и наконец-то я это сделал. На такого игрока, как я, это сильно влияет, потому что ты знаешь — у тебя будет плотный график турниров и тебе нельзя расслабляться, нужно тренироваться. Плюс, конечно, финансовая поддержка. Всё это в совокупности очень мотивирует.