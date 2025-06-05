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Бедные смеются, богатые плачут: 2 сезон 16 серия — где смотреть онлайн

Вышел 16-й эпизод сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — второй сезон завершён
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5 июня состоялась премьера 16-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале «ТНТ» и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде у Михаила и Кати появляется шанс начать всё заново, а Оля решает уехать. Тем временем у Воронцовых пополнение в семье, а решение Кротовой и Васина запускает события, которые потрясут весь дом.

Вместе с выходом эпизода второй сезон шоу подошёл к концу. Продолжение проекта включает в себя 16 эпизодов — они выходили с понедельника по четверг в 22:00 мск. Второй сезон стартовал 12 мая и завершился менее чем за месяц трансляций по телевидению и в Интернете.

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