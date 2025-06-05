На отборочных к The International команда сдалась за секунды до падения трона у соперников

Российская команда eSpoiled покинула квалификации на The International 2025 по Dota 2, уступив Nemiga Gaming, — при этом на решающей карте коллектив мог победить, но раньше времени признал поражение.

Проиграв решающее сражение, керри eSpoiled написал в чат «GG» и сдался. В это же время по верхней линии крипы зашли на базу к противнику и уничтожили его трон.

Видео доступно на Twitch-канале dota2_paragon_ru. Права на видео принадлежат Paragon Events.

В результате разбирательств организаторы турнира присудили победу Nemiga Gaming — по правилам матч заканчивается в момент написания «GG», а происходящее далее не имеет значения.

eSpoiled потеряла шансы выйти на The International 2025. Nemiga продолжит борьбу в нижней сетке.