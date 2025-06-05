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Стартовали предзаказы Silent Hill f — игра выйдет на русском языке

Стартовали предзаказы Silent Hill f — игра выйдет на русском языке
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Компания Konami открыла предзаказы игры Silent Hill f. Стоимость нового хоррора на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series составляет $ 69,99 (примерно 5500 рублей). В казахстанском Steam игра стоит значительно дешевле — 19 тыс. тенге (примерно 3 тыс. рублей). Заявлена поддержка русского языка в виде субтитров.

Фото: Konami

Расширенная версия Silent Hill f обойдется игрокам в $ 79,99 (примерно 6300 рублей) и 21 000 тенге в Steam (примерно 3 200 рублей). В него войдут интерактивный артбук, саундтрек и костюм классического для серии розового кролика.

Фото: Konami

Главной героиней нового хоррора выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать.

Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября. За предзаказ расширенной версии пользователи смогут начать играть на два дня раньше.

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