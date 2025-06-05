Завершились съёмки сериала «Большая фарма» с Сергеем Горошко — премьера в 2026 году

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» сообщили об окончании съёмок сериала «Большая фарма». Драматическое шоу выйдет в 2026 году.

Фото: Okko/«Среда»

Фото: Okko/«Среда»

Фото: Okko/«Среда»

Сюжет повествует об учёных Александре Гирееве и Владимире Шульгине, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева, Евгений, помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогатеть.

Главные роли в шоу сыграли Игорь Гордин («Однажды в пустыне»), Сергей Уманов («Любовь Советского Союза») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Автором «Большой фармы» выступил Данил Чащин — создатель знаменитых сериалов «Райцентр» и «Улица Шекспира».