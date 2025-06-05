Вышли новые кадры комедии «Яга на нашу голову» — премьера 13 ноября

Компания «НМГ Кинопрокат» представила первые кадры фильма «Яга на нашу голову». Семейная сказка выйдет в российском прокате 13 ноября.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Сюжет комедии повествует о десятилетнем мальчике Пете Виноградове. У него появилась новая няня, которая на самом деле та самая Баба-Яга из сказок. Она потеряла свою ступу и не может вернуться в свой мир. Главный герой решает помочь Яге и противостоять Кощею Бессмертному.

Главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова («Благословите женщину»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и Александр Самусев («Новогоднее чудо»). Режиссёром ленты выступил Александр Войтинский — автор сказочных картин «Огниво» и «По щучьему велению».