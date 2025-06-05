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Капитан Nemiga Александр 1eeR Нагорный: «Когда я кричу, команда играет лучше»

Капитан Nemiga Александр 1eeR Нагорный: «Когда я кричу, команда играет лучше»
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Капитан Nemiga Gaming Александр 1eeR Нагорный дал интервью HLTV после важной победы над Lynn Vision на турнире BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2.

Он рассказал о взрослении команды после неудачи на RMR в Шанхае, поддержке тиммейтов и роли главного тренера boX.

Мы не были готовы квалифицироваться на Шанхайский мэйджор, было много давления после победы в Сербии. Мы думали: «Мы крутая команда, можем пройти», но ошибались. После этого многое переосмыслили и поняли, где нужно прибавить. Сейчас готовы показывать, на что способны.

В напряжённой игре с Lynn Vision капитан активно мотивировал команду громкими выкриками, выделяя роль ключевых игроков, в особенности riskyb0b.

Когда я кричу, все играют лучше. Это поднимает мораль, даёт больше шансов на хайлайты и победу. Я стараюсь поддерживать каждого, но riskyb0b — настоящая легенда, это нужно запомнить.
Антон (boX) очень силён. Иногда можно получить «по шапке» — если что-то сделаешь не так, он скажет об этом прямо и жёстко. Я считаю, что он гений CS. Его понимание игры — на самом высоком уровне, он тренер тир-1.

Напомним, Nemiga уже провела три встречи на турнире с общим счётом 2-1 и сегодня в 23:00 мск сыграет решающий матч с FlyQuest. Победа в этой игре откроет им дорогу на второй этап турнира.

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