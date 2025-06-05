Игры помогают бороться со старением мозга — учёные

Научный журнал PLoS ONE провёл исследование о том, как влияют игры на мозг пожилых людей. Учёные взяли три группы возрастом 55-75 лет и дали им заниматься разной деятельностью на протяжении шести месяцев.

Одной группе пришлось играть в Super Mario 64, другой — создавать музыку, третьей — ничего не делать. За всё время эксперимента учёные замеряли, как ведёт себя мозг при определённом занятии.

Исследование показало, что люди, которые ничем не занимались, развивались хуже всего. Те кто играл на музыкальных инструментах развили своё планирование и исполнительные функции. Группа, состоящая из геймеров, показала лучшие результаты — у них зафиксирован значительный прирост серого вещества, а также улучшение когнитивных навыков и памяти.

Учёные подытожили, что лучше всего развивают мозг именно 3D-игры, в которых нужно координировать движения персонажа. Платформеры из серии Super Mario особенно подходят для этого, ведь там прогресс непосредственно зависит от ловкости рук и запоминания способностей персонажа.