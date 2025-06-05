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Вышел трейлер «Дракулы» Люка Бессона — премьера 11 сентября

Вышел трейлер «Дракулы» Люка Бессона — премьера 11 сентября
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Компания LBP Productions выложила первый трейлер фильма «Дракула». Готическая картина об известном вампире выйдет в российский прокат 11 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Ascot Elite Entertainment F. Права на видео принадлежат LBP Production.

Герой новой интерпретации романа Брэма Стокера — граф Дракула. Он вернулся с войны и узнал, что его любимая жена Елизавета мертва. Зная, что в будущем она возродится, Дракула обрекает себя на бессмертие, став вампиром.

Главную роль в фильме сыграл Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В картине также снялись Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и Зои Блю Сайдел («Жесты любви»). Режиссёром выступил Люк Бессон — автор культовых фильмов «Леон» и «Пятый элемент».

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