Вышел трейлер «Дракулы» Люка Бессона — премьера 11 сентября

Компания LBP Productions выложила первый трейлер фильма «Дракула». Готическая картина об известном вампире выйдет в российский прокат 11 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Ascot Elite Entertainment F. Права на видео принадлежат LBP Production.

Герой новой интерпретации романа Брэма Стокера — граф Дракула. Он вернулся с войны и узнал, что его любимая жена Елизавета мертва. Зная, что в будущем она возродится, Дракула обрекает себя на бессмертие, став вампиром.

Главную роль в фильме сыграл Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В картине также снялись Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и Зои Блю Сайдел («Жесты любви»). Режиссёром выступил Люк Бессон — автор культовых фильмов «Леон» и «Пятый элемент».