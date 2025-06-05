Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Cyberpunk 2077 выпустят ещё один последний патч — он выйдет 26 июня

Для Cyberpunk 2077 выпустят ещё один последний патч — он выйдет 26 июня
Комментарии

Студия CD Projekt RED анонсировала выход крупного патча для Cyberpunk 2077. Обновление 2.3 выйдет для всех актуальных платформ 26 июня.

Какие изменения появятся в игре после выхода патча, пока неизвестно. Разработчики отметили, что обновлением занимается не основная команда. Подробности о нём расскажут на специальной трансляции в конце июня.

Последний патч 2.2 вышел в декабре 2024 года. В игре поправили баланс, улучшили кастомизацию персонажа, добавили функцию перекраски машин и дали возможность кататься на транспорте вместе с Джонни Сильверхендом. Ранее CD Projekt RED заявляли, что это будет последнее обновление, но, судя по всему, передумали.

Материалы по теме
Во что поиграть после «Андора»: все грядущие игры по «Звёздным войнам»
Во что поиграть после «Андора»: все грядущие игры по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android