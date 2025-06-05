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Тизер пятого сезона «Очень странных дел» поставил абсолютный рекорд Netflix по реакциям

Тизер пятого сезона «Очень странных дел» поставил абсолютный рекорд Netflix по реакциям
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Компания Netflix сообщила, что тизер пятого сезона «Очень странных дел» собрал 250 млн реакций на всех платформах. Такого результата ролик добился за четыре дня с момента выхода.

Показатель стал рекордным за всю историю тизеров на стриминговом сервисе. Под реакциями Netflix подразумевает комментарии, лайки, отзывы, ретвиты и другие взаимодействия с роликом, помимо просмотра. Речь идёт об общем показателе на таких платформах, как YouTube, TikTok и в других соцсетях.

Сюжет продолжения мистического сериала вновь будет развиваться в городе Хокинс. Герои объединились, чтобы уничтожить Векну, но он бесследно исчез. Тем временем правительство поместило город под военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, заставив её снова скрываться.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартует уже осенью этого года. Всего будет восемь серий, которые выпустят в трёх частях: первые эпизоды выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал выйдет в ночь на 1 января.

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