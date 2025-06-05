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«Вы заново изобрели жанр»: Том Круз в восторге от фильма «Годзилла: Минус один»

«Вы заново изобрели жанр»: Том Круз в восторге от фильма «Годзилла: Минус один»
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Режиссёр фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофер Маккуорри и актёр Том Круз поговорили с постановщиком «Годзилла: Минус один». Они обсудили японскую картину про гигантского монстра.

Звёзды шпионской франшизы выразили свой восторг от ленты. Круз считает, что режиссёр фильма Такаси Ямадзаки переизобрёл жанр.

Фильм очень красивый, очень человечный — он великолепен. Да, вы заново изобрели жанр. Картина идеальная и фантастическая.

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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