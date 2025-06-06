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Фильм «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг выйдет 10 апреля 2026 года

Фильм «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг выйдет 10 апреля 2026 года
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Кинокомпания Searchlight Pictures объявила, что фильм «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг выйдет в кинотеатрах 10 апреля 2026 года. Лента получила название Ready or Not 2: Here I Come.

Оригинал рассказывал о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

В актёрский состав первой части вошли также Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл, Кристиан Бруун, Мелани Скрофано, Элиз Левек и другие. Режиссёрами выступили Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Во второй части вместе с Уивинг сыграли Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар и Дэвид Кроненберг.

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