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Звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграет в фильме по Street Fighter — инсайдер

Звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграет в фильме по Street Fighter — инсайдер
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Инсайдер Джефф Снейдер поделился новостями о касте фильма по популярной серии файтингов Street Fighter. По его словам, звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс сыграет злодея М. Байсона.

Вместе с ним в ленте получили роль Орвилл Пек и комик Эрик Андре — первый сыграет бойца Вегу, а второй воплотит образ ведущего на ринге.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.

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