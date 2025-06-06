Сериал, основанный на «Институте» Стивена Кинга, стартует 13 июля

Издание Deadline рассказало, что сериал, основанный на «Институте» писателя Стивена Кинга, начнёт выходить уже 13 июля — всего будет восемь эпизодов. Вместе с этим появились и первые кадры шоу.

Первые кадры

Фото: MGM+

Фото: MGM+

Фото: MGM+

Фото: MGM+

Первый постер

Фото: MGM+

Сериал рассказывает историю подростка-гения Люка Эллиса, которого похищают, и он приходит в себя в Институте — учреждении, полном детей, попавших туда так же, как и он, и обладающих необычными способностями.

Режиссёром сериала стал Джек Бендер, работавший над «Извне», а одни из главных ролей сыграли Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер. Одним из продюсеров шоу числится сам писатель, Стивен Кинг.