Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы уже состарились»: Фёдор Добронравов — о съёмках в продолжении «Сватов»

«Мы уже состарились»: Фёдор Добронравов — о съёмках в продолжении «Сватов»
Комментарии

Недавно издание NEWS взяло комментарий у Фёдора Добронравова касательно продолжения сериала «Сваты», который очень полюбился огромной аудитории за свою душевность, юмор и простоту.

Добронравов сыграл в сериале одну из ключевых ролей, поэтому его спросили, планирует ли он сниматься в продолжении шоу. Ответ оказался отрицательным, поскольку актёр считает, что «Сваты» изжили себя и показали всё, что можно.

Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать.

Сериал «Сваты» показывали с 2008 по 2021 год.

Материалы по теме
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android