«Мы уже состарились»: Фёдор Добронравов — о съёмках в продолжении «Сватов»

Недавно издание NEWS взяло комментарий у Фёдора Добронравова касательно продолжения сериала «Сваты», который очень полюбился огромной аудитории за свою душевность, юмор и простоту.

Добронравов сыграл в сериале одну из ключевых ролей, поэтому его спросили, планирует ли он сниматься в продолжении шоу. Ответ оказался отрицательным, поскольку актёр считает, что «Сваты» изжили себя и показали всё, что можно.

Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать.

Сериал «Сваты» показывали с 2008 по 2021 год.