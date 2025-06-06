Депутат Госдумы считает нецелесообразным блокировать WhatsApp в России

Депутат Госдумы Александр Ющенко высказался о блокировке мессенджера WhatsApp в России. По его словам, в этом нет смысла, поскольку блокировка вряд ли решит проблему мошенничества в стране.

Мошенники используют и WhatsApp, и сотовую связь. Они используют технологии. Поэтому необходимо принимать меры для борьбы с преступниками, а не с технологиями

Ющенко также подчеркнул, что для того, чтобы блокировать один сервис, необходимо предложить ему достойную альтернативу, чего в России на данный момент нет.

По словам депутата, шаги в направлении разработки российского мессенджера уже ведутся, но они пока на ранней стадии.