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В Death Stranding 2 всё же будет озвучка на русском языке

В Death Stranding 2 всё же будет озвучка на русском языке
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До сегодняшнего дня геймеры гадали, будет ли в Death Stranding 2 озвучка на русском языке. И хоть Sony полностью локализует все свои игры даже после 2022 года, некие сомнения оставались, но сейчас их почти нет.

Европейские ритейлеры стали обновлять информацию об игре, поскольку близится её выход. На сайтах указан список поддерживаемых языков, среди которых в графе об озвучке отмечается и русский язык.

Фото: Hobby Genki

Первую Death Stranding тоже полностью переводили на русский язык. Вероятно, актёры дубляжа вернулись к своим ролям и во второй части. К примеру, голос Сэму подарил Александр Хошабаев, Клиффа озвучил Владимир Антоник, а Хиггса — Александр Гаврилин.

Релиз Death Stranding 2 состоится на PS5 уже 26 июня, а 24-го числа доступ к игре получат владельцы расширенного издания.

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