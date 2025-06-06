Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер-трейлер триллера «Мужчина у меня в подвале» с Уиллемом Дефо

Вышел тизер-трейлер триллера «Мужчина у меня в подвале» с Уиллемом Дефо
Комментарии

Опубликовали первый тизер-трейлер психологического триллера «Мужчина у меня в подвале». Главные роли в ленте исполнили Уиллем Дефо и Кори Хокинс.

Сюжет ленты основан на одноимённом романе Уолтера Мосли. История разворачивается в афроамериканском районе Саг Харбор, где Чарльз Блэйки сталкивается с безработицей, а бизнесмен Эннистон Беннет предлагает ему арендовать подвал на всё лето за крупную сумму. Ничего не подозревая, Чарльз соглашается.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Картина выйдет в кинотеатрах и на стриминге Disney+ (через Hulu). Пока нет даже примерной даты выхода.

Материалы по теме
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android