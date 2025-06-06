Вышел специальный тизер второго сезона «Волшебного участка» к дню рождения Пушкина

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал специальный тизер второго сезона «Волшебного участка», посвящённый дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба-яга и прочая нечисть.

События второго сезона развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП. К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.

Даты выхода сезона пока нет.