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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за 16 прыжков с горящим парашютом на съёмках

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за 16 прыжков с горящим парашютом на съёмках
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Американский актёр Том Круз продолжает получать награды за свои безумные трюки. В этот раз 62-летний артист попал в Книгу рекордов Гиннесса за 16 прыжков с горящим парашютом — сделал он это на съёмках фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

В честь этого студия Paramount Pictures также выпустила ролик, в котором можно увидеть, как Круз выполнял те самые 16 прыжков. После того как его основные парашюты полностью сгорали, актёр выпускал в воздух запасные и приземлялся на землю. Трюк нельзя назвать полностью безопасным, однако для самого актёра это было далеко не в новинку.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоялась 23 мая. Лента получила в основном положительные отзывы от критиков и зрителей, а сборы картины приближаются к отметке в $ 400 млн.

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