Вышел русский трейлер фильма «Иллюзия обмана 3» — премьера в России 13 ноября

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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Иллюзия обмана 3» с голосами из предыдущих частей. Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в стране 13 ноября — за сутки до мировой премьеры.

Видео доступно во VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Иллюзия обмана 3» продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).