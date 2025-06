Игровая выставка Summer Game Fest 2025 пройдёт сегодня: где смотреть и во сколько начало

Уже сегодня, 6 июня, состоится церемония открытия Summer Game Fest 2025 — крупной летней видеоигровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу вновь выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards.

Summer Game Fest 2025 начнётся в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и на официальном сайте организаторов.

Где смотреть Summer Game Fest 2025

По уже сложившейся традиции на Summer Game Fest 2025 будет множество игровых трейлеров и анонсов. Ожидаем как минимум новый геймплей Borderlands 4 и Mafia: The Old Country, анонс даты выхода Dying Light: The Beast, геймплей The Blood of Dawnwalker от бывших авторов «Ведьмака 3» и другие сюрпризы.