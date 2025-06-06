State of Play 2025 стал самым популярным стримом Sony на YouTube

Компания Sony провела мероприятие State of Play в ночь с 4 на 5 июня. За сутки стрим набрал 2,8 млн просмотров на YouTube.

Фото: YouTube

Такой показатель стал рекордным за всю историю трансляций State of Play. Мероприятие Sony прошлого года добралось до идентичного количества просмотров только спустя несколько недель.

State of Play 2025 длился 55 минут. На трансляции было множество громких анонсов, среди которых Nioh 3, коллекция классических Mortal Kombat и файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls. Кроме того, анонсировали дату релиза Silent Hill f и показали первый трейлер игры 007 First Light. Многие зрители остались довольны мероприятием и показанными играми.