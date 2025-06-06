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Для Zenless Zone Zero вышел крупный патч 2.0 с бесплатным героем S-ранга

Для Zenless Zone Zero вышел крупный патч 2.0 с бесплатным героем S-ранга
Аудио-версия:
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Онлайн-экшен Zenless Zone Zero получил крупное обновление 2.0. Версия с подзаголовком «Там в облаках встаёт заря» вышла 6 июня на всех актуальных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Главной особенностью патча стало появление нового персонажа Исюань, а с 27 июня появится ещё один — Цзюй Фуфу. Получить их можно будет в ходе временных баннеров, а старые легендарные герои будут доступны одновременно. Выход большого патча также связан с юбилеем игры — один год с релиза. Для игроков подготовлено несколько подарков, среди которых:

  • бесплатный персонаж S-ранга;
  • амплификатор S-ранга;
  • 1600 полихромов;
  • эксклюзивный аватар и титул.

Дополнительные задания и участие в событиях позволят игрокам получить 20 шифрокопий, 10 банбулетов и новый костюм для главного героя.

Zenless Zone Zero — это ролевая игра в жанре городского фэнтези, от создателей знаменитой Genshin Impact. Она вышла в 2024 году на смартфонах, PlayStation 5 и ПК. Ранее СМИ заявляли, что игра не оправдала ожиданий разработчиков, ведь выручка в магазинах тайтлов упала аж на 23%.

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