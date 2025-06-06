Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизнь кабачка» — премьера 3 июля

Компания Russian World Vision представила трейлер мультфильма «Дикая семейка». Семейная анимация выйдет в российских кинотеатрах 3 июля.

Видео доступно в VK-группе «RWV Film | Кино, сериалы и анимация». Права на видео принадлежат Haut et Court.

Главная героиня мультфильма — Керия, которая живёт вместе с отцом на острове Борнео. Однажды к ним приезжают родственники покойной матери и просят о помощи: их племени угрожают компании, вырубающие леса. Керия отправляется в путь, чтобы спасти семью и всю природу.

Режиссёром «Дикой семейки» выступил Клод Баррас — автор знаменитого мультфильма «Жизнь кабачка», который в 2017 году был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Премьера новой семейной картины состоялась на Каннском фестивале в 2024 году. Критики высоко оценили работу Барраса: на Rotten Tomatoes мультфильм рекомендуют 100% обозревателей.