Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.7 — раздают по 300 примогемов

В рамках прямой трансляции перед релизом версии 5.7 разработчики Genshin Impact показали три промокода на валюту и внутриигровые ресурсы. Сам патч выйдет 18 июня.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для прокачки.

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.7

MasterSkirk0618 – 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.

– 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления. YourSpaceTime – 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.

– 100 примогемов и 5 книжек опыта героя. VoidStar0618 – 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

Обращаем внимание, что все коды действуют только до утра 9 июня, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.