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Прошёл стрим разработчиков версии Genshin Impact 5.7 — новые персонажи, баннеры, ивенты, новая Бездна и промокоды

Что нужно знать про обновление 5.7 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
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6 июня студия HoYoverse провела традиционную трансляцию перед выходом крупного обновления для Genshin Impact — разработчики раскрыли основные детали новой версии 5.7.

Genshin Impact 5.7 выйдет в среду, 18 июня, в 6:00 по мск, предзагрузить файлы апдейта можно будет с 16 июня. Главной темой обновления станет возвращение истории близнецов и новая встреча с Дайнслейфом.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

Версия 5.7 добавит в игру двух играбельных персонажей, которых игроки могли встретить ранее по сюжету, — речь о наставнице Тартальи и товарище Венти.

  • Скирк — пятизвёздочный персонаж крио-стихии (лёд) с одноручным мечом, который выступает в сражениях основным дамагером.
  • Далия — герой с четырьмя звёздами редкости, владеет силой гидро (вода) и также сражается мечом, в команде выполняет роль поддержки за счёт реакций и щита.

Скирк можно будет получить только в первой половине версии 5.7 из временного баннера. Далия, помимо этого, с версии 5.8 будет доступен в стандартной молитве.

Скирк и Далия — новые герои в Genshin Impact 5.7

Скирк и Далия — новые герои в Genshin Impact 5.7

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 5.7

Как обычно, одновременно будет доступно две молитвы с пятизвёздочными персонажами — через три недели их сменят два других. Одновременно с этим откроются баннеры с сигнатурным оружием на этих героев.

  • Первая половина (с 18 июня по 9 июля) — Скирк и реран Шень Хэ, а также Далия.
  • Вторая половина (с 9 по 30 июля) — повторные баннеры Мавуики и Эмилии.

Фото: HoYoverse

Квесты и события в версии 5.7

Основной сюжет игры продолжит новая встреча с Дайнслейфом, которая приблизит путешественников к разгадке тайны о пропавшем близнеце. Новый персонаж Скирк также получит задание легенд, которое раскроет характер девушки.

Главным временным событием в Genshin Impact 5.7 станет задание в Сумеру, за прохождение которого можно будет бесплатно получить персонажа Сетоса.

По ходу версии будет доступно ещё несколько небольших ивентов:

  • возвращение «Истории путешествий», в котором можно встретить персонажей в открытом мире. Авторы игры продолжают работу, чтобы сделать этот режим постоянным;
  • боевой режим c уникальными баффами во время сражений;
  • серия испытаний с мини-играми «Опасная огненная сила»;
  • двойные награды за фарм подземелий в конце патча.
Расписание ивентов в Genshin Impact 5.7

Расписание ивентов в Genshin Impact 5.7

Фото: HoYoverse

Новый игровой режим — «Мрачный натиск»

В версии 5.7 в игру добавят ещё один постоянный боевой режим — третий после Бездны и Театра Воображариум. В испытании будет шесть уровней, для прохождения потребуется три команды по четыре персонажа.

За прохождение «Мрачного натиска» игроки смогут получить примогемы и артефакты для персонажей, а также новый инструмент под названием «Пыль просветления» — он позволит изменить дополнительные характеристики артефакта, если при улучшении они вышли неудачными.

Фото: Genshin Impact

Другие нововведения

Создатели игры также представили несколько новых фишек для улучшения игрового опыта:

  • быстрая экипировка артефактов — теперь для каждого героя можно создать и быстро менять два набора артов;
  • кнопка повторного прохождения Бездны теперь перезапускает не весь этаж, а только текущую комнату;
  • в тестовом забеге персонажей появятся мини-ролики с описанием способностей и талантов;
  • награды в подземельях и артериях земли теперь можно получить с помощью слабой или переходной смолы;
  • теперь на мобильном устройстве можно не загружать все файлы сразу, чтобы освободить память, а скачать файлы задания прямо перед прохождением.

Разработчики также показали три промокода на примогемы и ресурсы — их можно найти в нашем отдельном материале.

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