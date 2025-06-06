Второй трейлер GTA 6 воссоздали в стиле LEGO

Блогер Престон Мутанга сделал второй трейлер GTA 6 в стиле конструктора LEGO. Ролик он выложил на своём канале 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале LegoMe_TheOG. Права на видео принадлежат Rockstar.

Автор ролика рассказал, что на переделку трейлера ему понадобилось около месяца. Большую часть моделей он создавал своими руками, а нейросети использовал лишь для некоторых персонажей. За менее чем сутки видео набрало сотни восторженных комментариев.

Второй трейлер GTA 6, который и переделал Перстон, вышел 6 мая. За сутки видео набрало более 68 млн просмотров. Сама игра выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series.