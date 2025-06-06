Авторы Genshin Impact показали тизер нового региона Нод-Края — он выйдет осенью

В рамках трансляции, посвящённой выходу обновления 5.7 для Genshin Impact, разработчики показали небольшой тизер следующего большого региона — Нод-Края.

В ролике можно заметить представителей Фатуи, отряд Варки, Алису и Дотторе, а также персонажей и пейзажи следующей страны.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Автономная область Нод-Край будет расположена на окраине игрового мира и станет доступна в версии 6.0 с 10 сентября. Ранее разработчики Genshin Impact решили отложили выход Снежной на год, чтобы довести до конца некоторые старые сюжетные линии.