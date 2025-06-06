Nintendo Switch 2 проверили на прочность с помощью молотка и ножа

Блогер TechRax проверил на прочность новую консоль Nintendo Switch 2. Ролик с тестом портативного гаджета он выложил на свой YouTube-канал.

Видео доступно на YouTube-канале TechRax. Права на видео принадлежат Nintendo.

Сначала автор видео несколько раз проводит по экрану ножом — на консоли сразу после этого остаются царапины. После он рукой гнёт заднюю подставку гаджета, которая легко ломается. В конце блогер бьёт Nintendo Switch 2 тяжёлым молотком — только после нескольких сильных ударов экран перестаёт показывать изображение.

Автор канала отметил, что по итогам испытаний новая консоль показала высокий уровень прочности. Блогер считает, что гаджет выдержит многочисленные падения и продолжит работать.

Релиз Nintendo Switch 2 состоялся 5 июня. В России не было официального старта продаж, однако консоль всё равно продают отечественные маркетплейсы и ритейлеры. Средняя стоимость нового гаджета составляет 41 тыс. рублей.