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Создатель «Лучше звоните Солу» работает над новым драматическим сериалом

Создатель «Лучше звоните Солу» работает над новым драматическим сериалом
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Канал FX создаёт новый драматический сериал под названием Disinherited («Лишённый наследства»). Режиссёром пилотной серии выступит Питер Гулд — один из шоураннеров знаменитого «Лучше звоните Солу». Он также выступит продюсером проекта.

Главные героини нового шоу — две сестры, которые не могут наладить отношения с окружающим миром. Внезапно они получают огромное наследство, и теперь им придётся окунуться в преступный мир богатых людей.

Вместе с Гулдом продюсером сериала станет Райан Джонсон («Достать ножи»). Главные роли в шоу сыграют Кира Аллен («Хороший доктор») и Виктория Педретти («Однажды в… Голливуде»). Канал пока заказал лишь пилот сериала. Дата выхода неизвестна.

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