Режиссёр «Чёрной Пантеры» намекнул на участие Дензела Вашингтона в третьей части

На подкасте 7PM in Brooklyn гостем стал режиссёр «Грешников» и «Чёрной Пантеры» Райан Куглер. Он рассказал, что давно мечтал поработать с Дензелом Вашингтоном («Гангстер»).

По словам постановщика, он с первого дня своей карьеры пытался снять фильм с культовым артистом. Куглер также намекнул, что написал роль для Вашингтона в «Чёрной Пантере 3».

С Дензелом я пытаюсь работать с самого первого дня своей карьеры. Я думаю, что он величайший из ныне живущих актёров — уже давно говорил ему об этом лично. Я был шокирован, когда Дензел сказал, что он будет играть в «Чёрной Пантере 3». Но моё удивление не значит, что его слова неправдивы.

Дензел Вашингтон в 2024 году заявил, что он ведёт переговоры насчёт съёмок в новой «Чёрной Пантере». По его словам, Куглер специально написал роль для него.

«Чёрная Пантера 3» должна выйти в феврале 2028 года. Подробности сюжета пока неизвестны. Главной героиней вновь должна стать Шури, которую сыграет Летиша Райт («Первому игроку приготовиться»).