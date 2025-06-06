Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Чёрной Пантеры» намекнул на участие Дензела Вашингтона в третьей части

Режиссёр «Чёрной Пантеры» намекнул на участие Дензела Вашингтона в третьей части
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте 7PM in Brooklyn гостем стал режиссёр «Грешников» и «Чёрной Пантеры» Райан Куглер. Он рассказал, что давно мечтал поработать с Дензелом Вашингтоном («Гангстер»).

По словам постановщика, он с первого дня своей карьеры пытался снять фильм с культовым артистом. Куглер также намекнул, что написал роль для Вашингтона в «Чёрной Пантере 3».

С Дензелом я пытаюсь работать с самого первого дня своей карьеры. Я думаю, что он величайший из ныне живущих актёров — уже давно говорил ему об этом лично. Я был шокирован, когда Дензел сказал, что он будет играть в «Чёрной Пантере 3». Но моё удивление не значит, что его слова неправдивы.

Дензел Вашингтон в 2024 году заявил, что он ведёт переговоры насчёт съёмок в новой «Чёрной Пантере». По его словам, Куглер специально написал роль для него.

«Чёрная Пантера 3» должна выйти в феврале 2028 года. Подробности сюжета пока неизвестны. Главной героиней вновь должна стать Шури, которую сыграет Летиша Райт («Первому игроку приготовиться»).

Материалы по теме
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android